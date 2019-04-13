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02:14 13.04.2019

Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

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Посольство Соединенных Штатов в Украине одобрило отмену срока действия электронных пропусков для пересечения линии разграничения на Донбассе.

"Мы вместе с (правозащитной организацией – ИФ) Human Rights Watch приветствуем решение Украины упростить путешествия для украинцев, проживающих на подконтрольной России территории. Эти трудности существуют исключительно из-за агрессии России", - заявили в дипломатической миссии в соцсети Твиттер.

Теги: #сша #пропуска #украина #донбасс #одобрение
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