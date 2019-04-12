В Киеве неизвестные сообщили о "минировании" гостиницы "Украина"

Неизвестные сообщили о якобы минировании гостиницы "Украина" на Майдане Независимости в центре Киева, передает интернет-издание "Информатор".

По информации интернет-издания, сообщение о якобы минировании гостиницы "Украина" поступило около 20:25. Отмечается, что на место происшествия к зданию на ул.Институцкой, 4 прибыли правоохранители.

В связи с поиском взрывоопасных предметов людей не пускают в здание. Кроме того, на месте присутствуют пожарные и медики.

Правоохранители будут устанавливать личность сообщившего о "минировании".