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20:19 12.04.2019

Экс-главу военной разведки Венесуэлы арестовали в Мадриде по запросу США

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Бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля арестовали в пятницу в Мадриде по запросу Вашингтона, передает агентство Associated Press.

По данным испанской полиции, У.Карвахаль обвиняется в преступлении, связанном с наркоторговлей.

У.Карвахаль возглавлял военную разведку Венесуэлы во времена президентства Уго Чавеса.

Агентство отмечает, что отставной генерал У.Карвахаль является самой влиятельной фигурой среди военных Венесуэлы, поддержавших провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо.

В 2014 году У.Карвахаль был назначен на должность консула на острове Аруба, расположенном на юге Карибского моря и являющемся субъектом федерации в составе Нидерландов. На этом острове спустя несколько месяцев его арестовали по запросу США также из-за обвинений, связанных с наркотиками, поскольку Нидерланды не признали его дипломатический статус.

В знак протеста против этого ареста президент Николас Мадуро на несколько часов закрыл воздушное пространство для самолетов из Арубы и Кюрасао. Спустя несколько дней У.Карвахаля отпустили из-под стражи и позволили ему улететь на частном самолете в Венесуэлу, позволив ему тем самым избежать экстрадиции в США.

После того, как У.Карвахаль заявил о поддержке Х.Гуайдо, Н.Мадуро лишил его звания генерал-майора, обвинив его в госизмене. После этого У.Карвахаль перебрался в Испанию

Теги: #испания #венесуэла #арест
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