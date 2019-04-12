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20:07 12.04.2019

ЕС выделяет гуманитарную помощь Ирану, пострадавшему от наводнений

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ЕС выделяет гуманитарную помощь Ирану, пострадавшему от наводнений

Еврокомиссия сообщила в пятницу, что по просьбе Ирана был активирован механизм гражданской защиты ЕС, чтобы помочь пострадавшим от наводнений в этой стране.

"ЕС вновь оказывает конкретную поддержку нуждающимся людям, и я хотел бы поблагодарить участвующие в этом наши страны за их быстрое предложение помощи. Эта акция подчеркивает высокую степень европейской солидарности с народом Ирана", - заявил член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христос Стилианидес.

Он при этом отметил мужество работающих на местах наводнений спасателей и заверил в готовности Еврокомиссии оказывать дальнейшую помощь.

В сообщении отмечается, что в дополнение к объявленной на прошлой неделе чрезвычайной помощи в 1,2 млн евро, выделенных через гуманитарные организации - партнеры ЕС, пострадавшим предоставляются кухонные наборы, одеяла, водяные насосы и водонепроницаемые палатки, которые будут доставлены в ближайшие дни.

Для обеспечения подробной информацией местных органов власти об ущербе в пострадавших от наводнений районах используется служба спутникового картографирования ЕС Copernicus.

Проливные дожди в конце марта причинили продолжавшиеся несколько недель наводнения более чем в 20 провинциях Ирана. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. СМИ сообщали о десятках жертв. Власти были вынуждены эвакуировать жителей 14 деревень. По данным телеканала Euronews, ссылающегося на МВД Ирана, затоплено около 400 городов и деревень. В целом от наводнений пострадали около 400 тыс. человек.

Теги: #ес #гумпомощь #иран
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