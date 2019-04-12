Мужчина-курильщик в Украине выкуривает 16,7, женщина 12,1 сигарет в день – опрос КМИС

Ситуация с распространенностью курения среди украинцев за последние два года Украине существенно не изменилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и презентованного на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Почти четверть (24,2%) украинцев старше 18 лет являются ежедневными курильщиками. Среди мужчин – курильщиков 42,2%, среди женщин – 9,4%. В 2017 году 23,7% населения Украины были ежедневными курильщиками (41,2% мужчин и 9,3% женщин).

Среди молодежи в возрасте 18-30 лет доля курильщиков составляет 27,6%, два года тому назад их было 26,7%.

Согласно данным опроса, мужчина-курильщик в среднем выкуривает 16,7 сигарет в день, женщина – 12,1.

9% опрошенных курильщиков за последние 30 дней курили ароматизированные сигареты. При этом 2,5% мужчин и 3,4% женщин курили е-сигареты, кальян – 4% и 6% соответственно.

По сравнению с 2017 годом увеличилось количество респондентов, которые поддерживают запрет видимого размещения сигарет в витринах магазинов, киосков и супермаркетов. Сторонников такого запрета сейчас 83,5%, двумя годами ранее их было 68,1%.

Вместе с тем 86% опрошенных выступает за расширение количества общественных мест, где запрещено курение, тогда как 8% не поддерживает.

Запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним поддерживают 89% респондентов.

Опрос был проведен КМИС с 9 по 20 февраля 2019 года. В рамках исследования было проведено интервью с двумя тысячами 42 респондентами, проживающими в 110 населенных пунктах, за исключением Крыма и временно неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.