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19:39 12.04.2019

Работавший с Трампом политконсультант Паттен получил условный срок за незаконное лоббирование украинской партии "Оппозиционный блок"

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Работавший с Трампом политконсультант Паттен получил условный срок за незаконное лоббирование украинской партии "Оппозиционный блок"

Политического консультанта Сэмюэла Паттена, который помогал привлечь иностранные средства для инаугурации президента США Дональда Трампа, приговорили в США к трем годам условного заключения за незаконную лоббистскую деятельность, сообщает в пятницу телеканал CNN.

Также С.Паттен должен будет выплатить штраф в размере $5 тыс. и выполнить 500 часов общественных работ.

C.Паттена признали виновным в незаконном лоббировании от лица украинской политической партии "Оппозиционный блок", а также - в обходе запрета на иностранное финансирование инаугурационного комитета.

В августе 2018 года С.Паттен признал свою вину в том, что он через посредника купил четыре билета стоимостью $50 тыс. для некого украинского бизнесмена на инаугурацию Д.Трампа. Эти средства поступили на счет инаугурационного комитета Д.Трампа, в то время как комитету запрещено получать средства от иностранных лиц.

Также он признал себя виновным в том, что нарушил закон о регистрации иностранных агентов, лоббируя интересы украинской партии "Оппозиционный блок".

Теги: #политконсультант #сша #приговор
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