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19:37 12.04.2019

Нацсовет по телерадиовещанию просит Viasat из группы "1+1" ограничить доступ к российским телеканалам

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Нацсовет по телерадиовещанию просит Viasat из группы "1+1" ограничить доступ к российским телеканалам

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил провайдеру ООО "Вижн ТВ" (ТМ Viasat) найти возможность ограничить доступ со своего оборудования к российским телеканалам, нарушающих украинское законодательство, сообщил регулятор в пятницу.

"По результатам мониторинга мы официально обратились к провайдеру программной услуги Viasat с информацией о том, что другие участники рынка обычно ограничивают доступ своих абонентов к запрещенным российским телеканалам", – прокомментировал решение член Нацсовета Сергей Костинский.

Он напомнил, что инициировал мониторинг Viasat на основании публикации о якобы ретрансляции этим провайдером запрещенных российских телеканалов. В результате проверки выяснилось отсутствие нарушений требований закона, так как в пакете программ, которые формирует сам провайдер для просмотра своим абонентам, российских телеканалов нет, пояснил С.Костинский.

"Но мы также выяснили, что провайдер оставил открытым для пользователей доступ к российским каналам со своего оборудования", – добавил член Нацсовета.

По его словам, во время мониторинга на оборудовании, которое было предоставлено провайдером Viasat, была зафиксирована возможность приема программ "ТНТ", "СТС", "РТР-Планета", "Россия 24", "НТВ МИР", "8 ТВ", "Первый канал. Всемирная сеть" и других, трансляция которых происходит в открытом доступе на спутнике Hot-Bird 13 С.

С.Костинский подчеркнул, что контент российских телеканалов, доступ к которым был получен с помощью оборудования Viasat, нарушает требования украинского законодательства: содержит пропаганду войны, отрицание территориальной целостности Украины, имеет признаки разжигания розни, а также фейковые новости.

"Поэтому надеемся, что Viasat (ООО "Вижн ТВ"), соблюдающее букву закона и не ретранслирующее российские телеканалы, все же рассмотрит возможность ограничения свободного доступа своих абонентов к российским каналам со своего оборудования", – отметил он.

Как сообщалось, в марте 2016 года шведская Modern Times Group MTG AB, котирующаяся на Nasdaq OMX в Стокгольме, подписала соглашение о продаже Viasat Ukraine группе "1+1 медиа".

"Viasat Украина" предлагает в лицензионных пакетах до 110 телевизионных каналов в своей спутниковой платной ТВ платформе, а также обеспечивает недавно запущенную крупнейшим украинским мобильным

Теги: #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #россия #виасат #тв
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