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19:31 12.04.2019

Полиция разгоняет участников антиправительственных протестов в Алжире - СМИ

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Полиция разгоняет участников антиправительственных протестов в Алжире - СМИ

В столице Алжира в пятницу проходят массовые антиправительственные демонстрации при усиленных мерах безопасности, сообщает агентство Associated Press.

Стражи порядка на центральных улицах города применили водомёты для разгона участников демонстраций, которые скандируют антиправительственные лозунги.

Жители Алжира вновь принимают участие в протестах, поскольку считают недостаточным шагом отставку экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики. Они требуют кардинальных изменений всей политической системы страны и выражают недовольство временным президентом страны Абделькадером Бенсалахом.

2 апреля после массовых акций протеста А.Бутефлика объявил, что уходит с президентского поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - А.Бенсалах.

Ранее на этой неделе он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.

Теги: #алжир #демонстрации
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