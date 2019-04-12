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19:10 12.04.2019

Следователь Генпрокуратуры допросил Авакова в рамках дела о возможном покушении на Януковича в 2014 году

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Следователь Генпрокуратуры допросил Авакова в рамках дела о возможном покушении на Януковича в 2014 году

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков был допрошен 5 апреля в рамках дела о возможном покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"Арсена Авакова допросили 5 апреля", - сказал С.Горбатюк в пятницу.

При этом он уточнил, что глава МВД не приходил на допрос, а его посетил следователь Генпрокуратуры.

Как сообщалось, В.Янукович, его защита в судебном процессе о госизмене, а также ряд свидетелей заявили о готовящемся на него покушении в феврале 2014 года. Так, экс-охранник бывшего президента Сергей Бернацкий утверждал, что В.Янукович собирался посетить 22 февраля 2014 года "Съезд депутатов всех уровней" в Харькове, однако служба безопасности президента приняла решение отменить посещение съезда в связи с информацией о готовившемся на него покушении.

В 2017 году начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей в интервью газете "Сегодня" заявил, что ни один факт покушения на экс-президента В.Януковича не был установлен. "В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившиеся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, – никто не заявил о каких-либо покушениях", - рассказал В.Гелетей.

В начале декабря 2018 года стало известно, что Генпрокуратура Украины намерена провести допрос А.Авакова в рамках дела о возможном покушении на В.Януковича в 2014 году.

Теги: #допрос #генпрокуратура #аваков
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