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17:11 12.04.2019

Дело Савченко-Рубана направлено для рассмотрения в Броварской горрайонный суд

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Дело Савченко-Рубана направлено для рассмотрения в Броварской горрайонный суд

Киевский апелляционный суд направил дело по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Броварской горрайонный суд Киевской области.

"12 апреля 2019 года определением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда представление и.о. главы Дарницкого районного суда Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Савченко Н.В. и Рубана В.В. удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Броварской горрайонный суд Киевской области", - сообщила в пятницу пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Теги: #савченко_рубан #савченко #украина #суд #рубан
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