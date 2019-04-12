События

16:59 12.04.2019

Гражданин Украины остался без машины, пытаясь незаконно вывезти в РФ автозапчасти

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Гражданин Украины остался без машины, пытаясь незаконно вывезти в РФ автозапчасти

Гражданин Украины, пытавшийся вывезти в Россию автозапчасти в специально обустроенном тайнике в топливном баке, остался без автомобиля.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, мужчина (1981 года рождения) ехал в Россию через пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл).

"В топливном баке автомобиля Ford (1989 года выпуска) он пытался незаконно переместить через границу почти 6 тыс. штук запчастей для автомобилей. Чтобы достать весь товар, правоохранителям пришлось демонтировать топливный бак", - говорится в сообщении.

Изъятый автомобиль правоохранители оценили в 35 тыс. грн, а стоимость запчастей устанавливается.

Теги: #госпогранслужба #россия #украина
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