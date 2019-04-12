Полтавский суд снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса из-за командировки судьи

Полтавский апелляционный суд отменил назначенное на пятницу заседание по апелляции по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

"Слушание уголовного производства в отношении Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича, которое было назначено на 12 апреля, снята с рассмотрения в связи с командировкой судьи", - сообщает пресс-служба Полтавского апелляционного суда в пятницу.

О дате следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Суд не может приступить к рассмотрению апелляции с конца августа 2018 года. Заседания неоднократно откладывались и переносились в связи с реформированием апелляционного суда, неявкой Г.Кернеса и других обвиняемых, их адвокатов, а также рассмотрением в Верховном суде Украины ходатайств защиты о смене подсудности по делу.