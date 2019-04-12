В ряде областей Украины 14-15 апреля ночью ожидаются "опасные заморозки"

В ряде областей Украины ночью 14-15 апреля ожидаются заморозки, уровень опасности "желтый" и "оранжевый", сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0-5 (I уровень опасности, "желтый"), в Ровенской, Волынской, 15 апреля и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0-3 ° (II уровень опасности, "оранжевый")", - сказано в сообщении Укргидрометцентра в пятницу.