Рада соберется на следующее пленарное заседание после президентских выборов

Народные депутаты ушли работать в комитетах, комиссия и фракциях, следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится после второго тура выборов президента Украины 23 апреля.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, закрывая пленарное заседание парламента в пятницу, напомнила, что 15-19 апреля парламентарии работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а следующее пленарное заседание состоится во вторник, 23 апреля.

Как известно, 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов.

Как сообщалось, в украинском парламенте на следующей пленарной неделе планируют завершить работу над законопроектом (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного, поправки к которому начали рассматривать 28 февраля.