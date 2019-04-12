События

13:19 12.04.2019

В Киеве к мужчине, пытавшемуся пробраться на лесбийскую конференцию, охранник применил газовый баллончик

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В Киеве к мужчине, пытавшемуся пробраться на лесбийскую конференцию, охранник применил газовый баллончик

В Киеве около 30 активистов пытались проникнуть в помещение гостиницы "Турист", где проходила Вторая лесбийская конференция.

"Вчера и сегодня в гостинице проходит Вторая европейская лесбийская конференция, а под зданием проводится альтернативная акция. Чтобы не допустить правонарушений, на месте дежурят наряды полиции", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева в пятницу.

По сообщению полиции, в четверг, 11 апреля, около 30 активистов пытались проникнуть в помещение, где проходила конференция, но правоохранители помешали им это сделать.

Работники полиции диалога призвали участников акции не нарушать общественный порядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

"Несмотря на это один из мужчин пытался пробраться в здание, и работник частной охранной службы применил газовый баллончик. В результате одному человеку понадобилась помощь представителей Красного Креста, которые находились на месте", - сказано в сообщении.

За медицинской помощью больше никто не обращался.

Полицейские и дальше продолжают нести службу возле гостиницы, чтобы не допустить каких-либо правонарушений во время проведения конференции.

Теги: #киев #лгбт #украина
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