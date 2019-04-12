СБУ сняла запрет въезда в Украину австрийскому журналисту Вершютцу

Служба безопасности Украины сняла запрет въезда в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz).

"Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - написал журналист на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он также обнародовал в соцсети фотокопию ответа СБУ, в котором сообщается, что "запрет въезда указанному лицу (Кристиану Вершютцу - ИФ) отменен в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд, о чем проинформирована Государственная пограничная служба Украины".

Как сообщалось, 8 марта 2019 года пресс-секретарь ЕС сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о решении украинских властей запретить въезд в Украину австрийскому журналисту К.Вершютцу (Christian Wehrschutz).

"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - отметил собеседник агентства.

СБУ подтвердила информацию о запрете К.Вершютцу въезда в Украину сроком на один год. "Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщила СБУ 9 марта.

В спецслужбе отметили, что во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством приняла решение запретить ему въезд".

11 марта в МИД Австрии был вызван украинский посол А.Щерба для беседы с генеральным секретарем министерства Йоханнесом Петерликом. "Петерлик потребовал снять введенный украинскими властями запрет на въезд, а также на аккредитацию корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в зоне конфликта на украинской стороне линии соприкосновения", - сообщалось на сайте МИД.

Кроме того, дипломат потребовал предъявить доказательства обвинений в отношении журналиста.

Й.Петерлик также указал на то, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призывал отменить запрет.