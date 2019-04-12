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12:19 12.04.2019

МЭРТ расширил до 163 перечень участников госпрограммы поддержки сельхозмашиностроения

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МЭРТ расширил до 163 перечень участников госпрограммы поддержки сельхозмашиностроения

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины расширило до 163 со 141 перечень отечественных предприятий, закупка агротехники и оборудования которых частично компенсируется аграриям из госбюджета, добавив в него, в частности, АО "АвтоКрАЗ" с самосвалом-зерновозом.

Согласно обнародованному на сайте МЭРТ документу, в перечень предприятий, в частности добавлены ООО "Бердянский завод сельхозтехники" (жатки, двухосные тележки, погрузчики и пр.), ООО "Агросервис" (жатки), Полтавский механический завод "Денасмаш" (прессы-грануляторы), МЗ "Санфлормаш" (жатки, тележки), ЧП "Ликос" (опрыскиватели), ООО "Технотайм" (сеялки, бороны, культиваторы). АРК-Груп" (культиваторы), МПП "Мастер Пак" (холодильные камеры).

В целом обновленный перечень включает 11,374 тыс. наименований техники и оборудования 163 заводов.

"В 2018 году украинские аграрии купили 17,182 ед. украинской сельхозтехники на 4,4 млрд грн благодаря этой программе. А еще на 38% выросло количество машиностроительных предприятий, производящих технику и оборудование для АПК, причем треть техники приобретается в рамках программы ", - цитирует пресс-служба министерства председателя комиссии по формированию перечня сельхозтехники первого вице-премьера Степана Кубива.

По его словам, на старте критериям программы отвечали только 40 заводов, предлагавших менее 800 наименований техники, тогда как в прошлом году 141 предприятие предлагало 9,25 наименований техники.

"При этом, требования к локализации выросли с 35% до 55% на 2019 год. Благодаря программе создано 5000 дополнительных рабочих мест, а поступления в бюджеты всех уровней составили 1,6 млрд грн", - подчеркнул С.Кубив.

Как сообщалось, на компенсацию аграриям 25% (40% - фермерам) стоимости приобретаемой отечественной сельхозтехники в текущем году из госбюджета выделено около 900 млн грн.

Теги: #сельхозмашиностроение #госпрограмма #украина #мэрт
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