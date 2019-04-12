Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА, назначил и.о. главы Дмитрия Бутрия
Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева с занимаемой должности.
"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №141/2019, обнародованном на сайте главы государства в пятницу.
Другим своим указом П.Порошенко назначил первого замглавы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия временном исполняющим обязанности главы облгосадминистрации.
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской областной государственной администрации на Бутрия Дмитрия Стефановича", - говорится в тексте указа №142/2019 от 12 апреля.
До назначения замглавы Херсонской ОГА Д.Бутрий был депутатом Херсонсого областного совета и входил во фракцию "Блока Петра Порошенко".