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09:54 12.04.2019

Полиция Чернигова вызывает на допрос нардепа от "БПП" Березенко по делу о подкупе избирателей

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Полиция Чернигова вызывает на допрос нардепа от "БПП" Березенко по делу о подкупе избирателей

В одном из помещений народного депутата в Чернигове сотрудники областного главка Национальной полиции Украины задокументировали очередной факт подкупа избирателей и собрав неопровержимые доказательства, вызывает парламентария 15 апреля к следователю Черниговского отдела полиции для дачи показаний.

"Граждане в течение избирательной кампании неоднократно вызвали полицию для пресечения преступлений именно в этом офисе. Полиция собрала достаточно неопровержимых доказательств осуществления подкупа избирателей, поэтому 15 апреля вызывает народного депутата, который имеет отношение к этой приемной, к следователю Черниговского отдела полиции для дачи показаний", - сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Отдельно в областном главке полиции отметили, что участие в сомнительных схемах скупки голосов согласно статье 160 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание как для скупщиков голосов, так и для тех, кто готов свой голос продать. Первым грозит до 7 лет заключения, вторым - ограничение свободы на срок до 2 лет.

Имени вызываемого на допрос нардепа в полиции не сообщили. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идёт о народном депутате от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергее Березенко, который 26 июля 2015 года победил на довыборах в Верховную Раду Украины 8-го созыва на 205 одномандатном мажоритарном избирательном округе в Чернигове.

О том, что в общественной приемной С.Березенко происходит подкуп избирателей, в эфире "UA:Чернигов" 11 апреля заявил руководитель черниговского штаба партии "Национальный корпус" Александр Тарнавский. Он рассказал, что представители "Нацкорпуса" сообщили правоохранителям о таком факте, однако последние не отреагировали, в связи с чем активисты партии решили поехать в приемную нардепа сами.

"Нам уже не первый раз сообщают о массовой скупке голосов в Чернигове в пользу действующего президента. Поэтому получив такое сообщение в очередной раз, мы решили выехать на место событий и убедиться в достоверности таких обвинений лично. У общественной приемной мы встретили мужчину, который утверждал, что в офисе народного депутата Березенко ему обещали заплатить 1тыс. грн за агитацию за Петра Порошенко, однако обманули и дали только 500 грн. Разумеется, под "агитацией" следует понимать именно подкуп этого избирателя. Когда мы вошли в помещение, помощники Сергея Березенко все отрицали. С нашей стороны никаких агрессивных действий не было, однако они вызвали полицию. После приезда правоохранителей мужчина, с которым нам удалось пообщаться, сразу написал заявление о подкупе. Как будет развиваться ситуация дальше, мы проследим", – сказал А.Тарнавский.

Вместе с тем, в главке полиции Черниговской области сообщили, что открыли уголовное производство по факту злостного препятствования работе полиции и насилия в отношении сотрудника полиции в отношении одного из мужчин, который находился в партийном офисе.

"В полицию Чернигова поступило сообщение, что в партийном офисе находится группа людей, которым раздают деньги за продажу голоса. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, чтобы проверить полученную информацию. В составе группы выехал и следователь, который должен был вручить повестку о вызове в полицию одному из сотрудников избирательного штаба в производстве о подкупе избирателей (ст.160 УКУ)", - информируют в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

В главке отметили, что офис был закрыт, но впоследствии оттуда стали выходить люди. Среди них было и лицо, которому предназначалась повестка. "Один из мужчин, который находился в партийном офисе, по только ему известным причинам, злостно препятствовал роботов полиции… Закрытые двери и противоправные действия в отношении полиции вылились в уголовное производство – "насилие в отношении работника правоохранительного органа" (статья 345 Уголовного кодекса Украины). Данное правонарушение карается лишением свободы сроком до трех лет", - говорится в сообщении.

Теги: #березенко #чернигов #допрос #подкуп
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