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09:28 12.04.2019

НБУ ужесточил требования к собственникам банков

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НБУ ужесточил требования к собственникам банков

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень оснований, при которых структура собственности банка будет считаться непрозрачной, предусмотрев такую возможность при отсутствии согласования приобретения существенного участия.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления центробанка №59 от 9 апреля "О внесении изменений в Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка", которое обнародовано на сайте НБУ в четверг вечером и вступает в силу с 12 апреля.

Кроме того, новая редакция положения дополнена критериями оценки финансового/имущественного состояния десяти крупнейших ключевых участников в структуре собственности банка.

Теги: #нбу #банки #украина
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