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08:13 12.04.2019

Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику о Зеленском

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Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику о Зеленском

В предвыборном штабе Петра Порошенко опровергли свою причастность к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", – сказано в сообщении на сайте штаба в четверг.

Как сообщалось, 11 апреля, в команде кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского утверждают, что на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился смонтированный ролик с участием В.Зеленского, по сюжету которого его сбивает фура.

Теги: #ролик #зеленский #порошенко #украина #выборы
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