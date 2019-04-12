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08:03 12.04.2019

Авиационные власти США проконсультируются с авиакомпаниями по вопросам эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX

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Авиационные власти США проконсультируются с авиакомпаниями по вопросам эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в пятницу соберет представителей американских авиакомпаний для консультаций по вопросам полетов на самолетах Boeing семейства MAX.

"Целью встречи является сбор FAA фактов, информации и персональных мнений для выводов и принятия решения о возвращении самолетов в эксплуатацию", - говорится в распространенном управлением заявлении.

Недавно FAA совместно с НАСА и международными структурами гражданской авиации сформировала комитет, призванный оказать помощь в совершенствовании системы МCAS, предотвращающей слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.

Специалисты считают, что именно проблемы с этой системой стали причинами катастроф самолетов семейства МАХ в Индонезии и Эфиопии.

Председатель совета директоров корпорации Boeing Деннис Мюленберг накануне заявил, что после проведенного усовершенствования системы МCAS лайнеры Boeing-737 MAX станут намного безопаснее.

По его словам, корпорация уже провела 96 испытательных полетов, где тестировалась система, которые показали, что она "работает так, как и было спроектировано".

"В это время, когда мы столкнулись с вызовами, я уверен, что мы все преодолеем, и станем еще сильнее", - заявил Д.Мюленберг.

После катастроф в Индонезии в прошлом году и Эфиопии в текущем году во всем мире остановлена эксплуатация самолетов Boeing-737 MAX.

Теги: #сша #авиакомпании #консультации #управление
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