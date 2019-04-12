События

07:43 12.04.2019

Три человека погибли, один пострадал при пожаре в строительном вагончике в Запорожье

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Три человека погибли, один пострадал при пожаре в строительном вагончике в Запорожье

В ночь на пятницу в Запорожье во время пожара в строительном вагончике погибло три человека, еще один пострадал, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"12 апреля в 4.44 в г.Запорожье по ул. Школьная, 19 в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 3 человека и 1 человек пострадал", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Спасатели ликвидировали пожар в 6.00. Причина пожара устанавливается.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Теги: #жертвы #украина #пожар #запорожье
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