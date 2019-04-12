События

07:20 12.04.2019

За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий, еще 8 ранены

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За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий, еще 8 ранены

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, а также вооружение боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ООС 19 раз: дважды из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у Лебединского; трижды из минометов калибра 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Павлополя; четыре раза из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Новотроицкого; пять раз из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у Новоселовки; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у Гнутово; дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Водяного; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе пригорода Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 82-мм обстреляли позиции ООС вблизи Екатериновки.

По данным украинской разведки, 11 апреля девять боевиков было уничтожено, еще восемь - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Пищевика; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Чермалыка.

"Потерь среди личного состава нет. На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка #украина
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