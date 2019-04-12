События

05:55 12.04.2019

Израильский космический зонд разбился при посадке на Луну

2 мин читать
Израильский космический зонд разбился при посадке на Луну

Израильский космический аппарат Beresheet ("Берешит") потерпел катастрофу в четверг при совершении посадки на Луну, сообщила израильская частная организация - разработчик зонда SpaceIL.

"К сожалению, нам не удалось посадить аппарат", - сказал представитель компании.

По имеющимся данным, в процессе посадки на высоте около 22 км от поверхности Луны у аппарата отказал основной двигатель, вышла из строя связь с центром управления полетами, в том числе прекратилась передача данных телеметрии.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лично наблюдавший за процессом посадки лунного корабля пообещал, что его страна в ближайшие годы повторит попытку посадки на Луну. "Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости через следующие два с половиной - три года", - сказал он после сообщения об аварии.

Израильский зонд должен был прилуниться в 22:30 мск в районе Моря Ясности на видимой стороне естественного спутника Земли. Планировалось, что после прилунения израильский "луноход" осуществит несколько "прыжков" над поверхностью Луны на общее расстояние около 500 метров от места посадки, сделает серию фотографий, а также проведет анализ грунта и другие научные исследования. Общая продолжительность работы аппарата на поверхности Луны до разрядки его батарей должна была составить около 72 часов.

По сообщению SpaceIL, накануне вечером был успешно совершен последний маневр для корректировки орбиты аппарата и подготовки к предстоящей посадке. После торможения Beresheet перешел на эллиптическую орбиту вокруг Луны с апогеем 200 км и перигеем 15-17 км и с двухчасовым периодом обращения.

В районе планировавшейся посадки израильского космического аппарата в разные времена в прошлом совершили посадку советская автоматическая межпланетная станция "Луна-21", доставившая на поверхность Луны самоходный аппарат "Луноход-2", а также посадочные лунные модули американских пилотируемых космических кораблей Apollo 15 и 17.

Масса израильского лунного аппарата составляла всего 585 кг. При этом на топливо приходилось 430 кг.

Ранее во время выхода на орбиту Луны он провел фотосъемку поверхности ее обратной невидимой стороны.

Как сообщалось, израильский космический аппарат Beresheet был выведен на орбиту 22 февраля американской ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

В рамках проекта компании SpaceIL, совокупный бюджет которого составляет около 95 млн долл., Израиль должен был сталь четвёртой после России, США и Китая страной, посадившей свой аппарат на поверхность Луны, обойдя тем самым Индию, которая по техническим причинам отложила запуск своего лунохода. При этом Beresheet, который разрабатывался SpaceIL с 2012 года, является первым частным космическим аппаратом, запущенным к Луне.

Теги: #луна #авария #аппарат #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:56 10.04.2019
Трамп поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Трамп поздравил Нетаньяху с победой на выборах

20:06 10.04.2019
Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах

Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах

14:23 09.04.2019
В ЦИК Израиля назвали незаконной скрытую видеосъемку выборов

В ЦИК Израиля назвали незаконной скрытую видеосъемку выборов

14:02 09.04.2019
Израильский космический аппарат скорректировал орбиту перед посадкой на Луну

Израильский космический аппарат скорректировал орбиту перед посадкой на Луну

10:53 02.04.2019
Израильская Perion Network купила украинский стартап Captain Growth за $3,75 млн

Израильская Perion Network купила украинский стартап Captain Growth за $3,75 млн

05:34 31.03.2019
Израильские танки атаковали цели ХАМАС в секторе газа – военные

Израильские танки атаковали цели ХАМАС в секторе газа – военные

00:39 31.03.2019
ХАМАС помог удержать под контролем демонстрации на границе Газы - израильские военные

ХАМАС помог удержать под контролем демонстрации на границе Газы - израильские военные

17:57 28.03.2019
На Харьковщине аварийно сел Ми-2 МСБ бригады Воздушных сил

На Харьковщине аварийно сел Ми-2 МСБ бригады Воздушных сил

20:02 26.03.2019
Европейские страны раскритиковали в СБ ООН позицию США по Голанам

Европейские страны раскритиковали в СБ ООН позицию США по Голанам

18:52 26.03.2019
Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий, еще 8 ранены

Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Януковича

Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков

Порошенко дал старт работе Высшего антикоррупционного суда

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий, еще 8 ранены

Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили возможность третьего саммита между президентом США и лидером КНДР

Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости

Американский сенатор предложил США использовать военных для доставки гумпомощи в Венесуэлу

Ким Чен Ын переизбран председателем госсовета КНДР

Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Януковича

США разворачивают в Румынии систему THAAD только на несколько недель, утверждают в НАТО

Трамп заявил, что не знает об аресте Ассанжа

В шведскую прокуратуру поступил запрос о возобновлении расследования против Ассанжа

Путин своими действиями подтолкнул Украину к Европе и НАТО - экс-посол США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА