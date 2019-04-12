Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости

В Киевской горгосадминистрации анонсировали продолжение программы службы занятости по поддержанию конкурентоспособности горожан г.Киева на рынке труда путем выдачи ваучеров для лиц возрастной категории старше 45 лет.

"В этом году продолжается программа службы занятости по поддержанию конкурентоспособности граждан на рынке труда путем выдачи ваучеров для лиц возрастной категории 45+, которые имеют 15 лет страхового стажа", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг со ссылкой на Киевский городской центр занятости.

Отмечается, что на основании ваучера продолжается переподготовка, специализация, повышение квалификации по профессиям и специальностям в соответствии с приоритетными видами экономической деятельности. В частности, можно получить специализацию повара, кондитера, строительного столяра, медсестры, специалиста по компьютерным технологиям.

В КГГА подчеркнули, что право на получение ваучера имеют лица в возрасте старше 45 лет, страховой стаж которых составляет не менее 15 лет, до достижения ими пенсионного возраста. Также лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья до достижения ими установленного пенсионного возраста, при наличии выслуги не менее 10 лет. Кроме того, особы которые не приобрели права на пенсию; лица, уволенные с военной службы после участия в АТО, из числа инвалидов, до получения права на пенсию и внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста при отсутствии работы.

"Программа действует за счет средств, выделенных на ее поддержку Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы", – сказано в сообщении.

Стоимость ваучера устанавливается в пределах стоимости обучения, но не может превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 января 2019 - 19 210 грн). Ваучер выдается однократно. Если стоимость обучения превышает стоимость ваучера, лицо или работодатель может оплатить разницу.

В столичной мэрии подчеркнули, что для получения ваучера необходимо обратиться в любой районный филиал Киевского городского центра занятости.