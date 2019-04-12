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03:24 12.04.2019

Американский сенатор предложил США использовать военных для доставки гумпомощи в Венесуэлу

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Американский сенатор предложил США использовать военных для доставки гумпомощи в Венесуэлу

Американский сенатор Рик Скотт предложил использовать американские вооруженные силы для того, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу, сообщает в четверг газета The Miami Herald.

"Остался только один вариант, чтобы доставить помощь народу Венесуэлы...Становится ясно, что нам нужно будет рассмотреть возможность использования возможностей американских военных, чтобы доставить помощь", - заявил Р.Скотт, выступая в Институте американского предпринимательства в Вашингтоне.

"Мы не должны казаться слабыми перед стремлениями Китая, России и Кубы поддержать Мадуро", - добавил он.

Власти Венесуэлы ранее отказывались принимать гуманитарную помощь от США. Во вторник власти США объявили, что намерены передать гуманитарной помощи на $61 млн гражданам Венесуэлы, бежавшим в другие страны региона.

На этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас достиг с Международным комитетом красного креста (МККК) соглашение об оказании помощи Венесуэле. Президент, сказал, что правительство и МККК "договорились работать совместно с агентствами ООН о доставке в Венесуэлу всей гуманитарной помощи, которая только может быть доставлена".

Теги: #венесуэла #сша #предложение #сенатор
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