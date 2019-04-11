Трамп заявил, что не знает об аресте Ассанжа

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ничего не знает ни о ситуации с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне, ни о деятельности этой организации.

"Ничего не знаю про WikiLeaks. Это не мое дело", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, нравится ли ему эта организация.

Он добавил, что ему ничего неизвестно и про историю с арестом Ассанжа.

Эквадор в четверг лишил Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. В то же день Ассанжа признали виновным в неявке в британский суд в 2012 году. США запрашивают экстрадицию Ассанжа, суд рассмотрит этот вопрос в мае.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.