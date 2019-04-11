В шведскую прокуратуру поступил запрос о возобновлении расследования против Ассанжа

Прокуратура Швеции получила запрос на возобновление предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании, сообщают в четверг британские СМИ.

Соответствующее требование поступило от адвоката шведского истца, отмечают СМИ. В прокуратуре отметили, что расследование пока не возобновлено, сроки его возобновления неизвестны.

Основатель WikiLeaks подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. По утверждению Дж.Ассанжа, половой контакт произошел по взаимному согласию с женщиной, подавшей на него с суд. Сам основатель WikiLeaks утверждает, что расследование в отношении него было политически мотивированным, так как оно началось после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона.

Позднее Дж.Ассанжа арестовали в Лондоне в связи с запросом Швеции, но его выпустили под залог в 2012 году, после чего он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

Предварительное расследование в отношении Дж.Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондон, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. В то же день Дж.Ассанжа признали виновным в неявке в британский суд в 2012 году. Вопрос об экстрадиции, которую запрашивают США, суд начнет рассматривать в мае.