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20:03 11.04.2019

Путин своими действиями подтолкнул Украину к Европе и НАТО - экс-посол США

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Путин своими действиями подтолкнул Украину к Европе и НАТО - экс-посол США

Президент Российской Федерации Владимир Путин своими действиями подтолкнул Украину к Североатлантическому альянсу, считает экс-посол США в Украине, научный сотрудник Center for International Security and Cooperation, Stanford University, Стивен Пайфер.

"Очевидно, что Украина должны благодарить господина Путина за то, что, возможно, это (приближение Украины к НАТО – ИФ) является результатом его просчетов, его политики в отношении Украины в последние пять лет. Очевидно, что он подтолкнул Украину ближе к Европе", - сказал С.Пайфер на Киевском форуме безопасности в четверг.

Он также обратил внимание на необходимость проведения дебатов между двумя кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Я надеюсь, что в оставшиеся дни до выборов дебаты все-таки пройдут. Они будут полезны для двух кандидатов, будут полезны для их электората, их избирателей, чтобы они увидели позиции обоих кандидатов", - отметил С.Пайфер.

По его словам, избиратели знают, что делал президент П.Порошенко, однако не знают В.Зеленского как политика.

"Это будет возможность и для господина Зеленского громко заявить о своей позиции, если мы ожидаем, что он может стать следующим президентом", - сказал С.Пайфер.

Теги: #рф #посол #нато #сша
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