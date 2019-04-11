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19:35 11.04.2019

Оккупацию Россией части территории Украины можно расценивать как вмешательство в президентские выборы – эксперт

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Оккупацию Россией части территории Украины можно расценивать как вмешательство в президентские выборы – эксперт

Оккупацию части территории Украины можно расценивать как вмешательство Российской Федерации в президентские выборы, считает старший научный сотрудник International Florida University (США) Дэвид Крамер.

"Я не вправе говорить вам, что у вас в Украине определенная часть территории оккупирована – вы и так это знаете… Очень много людей лишены сейчас своего избирательного права, и именно это является вмешательством в ваши выборы", - сказал Д.Крамер на Киевском форуме по безопасности в четверг.

Теги: #рф #оккупация #выборы #вмешательство
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