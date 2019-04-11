Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании в Украине уже пройдены

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что основные риски избирательного процесса в Украине уже пройдены.

"Я думаю, что Украина прошла очень серьезное испытание, проведя первый тур выборов. Впереди у нас следующее испытание – второй тур. Я убежден, что основные риски турбулентности, связанной с кампанией смены власти, уже пройдены", - сказал глава МВД, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, украинские власти в состоянии обеспечить процесс передачи власти.

"Думаю, мы будем уважать выбор украинского народа и процесс передачи власти, процесс перехода к следующему циклу государственной власти пройдет спокойно. Мы этот процесс в состоянии обеспечить", - сказал министр.