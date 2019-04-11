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19:17 11.04.2019

Эквадор лишил Ассанжа убежища из-за его попыток вмешаться в дела государства - глава МВД

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Эквадор лишил Ассанжа убежища из-за его попыток вмешаться в дела государства - глава МВД

Эквадор лишил убежища основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поскольку тот пытался вмешаться во внутренние дела этого государства, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на главу эквадорского МВД Марию Паулу Ромо.

"Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо заявила, что Эквадор отозвал решение о предоставлении убежища Джулиану Ассанжу, поскольку располагает вескими доказательствами того, что он вмешивался во внутренние дела Эквадора с целью дестабилизировать правительство", - цитирует телеканал ее высказывания.

В ходе пресс-конференции министр рассказала, что в Эквадоре уже несколько лет проживает один из ключевых членов WikiLeaks и близкий к Дж.Ассанжу человек. По ее словам, этот человек вместе с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо посещал Перу, Испанию и Россию.

Р.Патинью занимал этот пост с 2010 по 2016 годы, когда у власти в стране находился Рафаэль Корреа.

М.П.Ромо также рассказала, что неких двух хакеров из России также подозревают в попытках вмешаться в дела государства с целью дестабилизации, и информация о них будет передана генпрокурору Эквадора.

"Мы не можем позволить Эквадору стать хакерским центром, и мы не можем позволить, чтобы в стране велась незаконная деятельность, направленная на то, чтобы причинить вред гражданам или другим государствам", - сказала глава МВД.

При этом, она не пояснила, задержали ли этих людей или только установили их личности.

М.П.Ромо добавила, что в ближайшее время правительство Эквадора предоставит дополнительную информацию, разъясняющую принятое им решение.

По ее словам, Дж.Ассанж, помимо всего прочего, позволял себе грубое нарушение санитарных норм в посольстве Эквадора в Лондоне.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

Теги: #эквадор #мотивы #мвд #ассанж
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