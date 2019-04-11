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19:13 11.04.2019

Центры "Паспортный сервис" с 27 апреля по 2 мая приостанавливают оформление и выдачу биометрических документов

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Центры "Паспортный сервис" с 27 апреля по 2 мая приостанавливают оформление и выдачу биометрических документов

Все центры "Паспортный сервис" с вечера 27 апреля по 2 мая не будут оформлять и выдавать биометрические документы по техническим причинам, оформление справок будет осуществляться в обычном режиме.

"С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 – все центры "Паспортный сервис" – на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам. Просим прощения за неудобства", - сказано в сообщении на сайте госпредприятия "Документ" в четверг.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно на сайте.

"Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование – будет осуществляться в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Теги: #сервис #паспортный #закрыли
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