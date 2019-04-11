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19:08 11.04.2019

Ассанж не пойдет на добровольную экстрадицию в США

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Ассанж не пойдет на добровольную экстрадицию в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен противостоять попытке экстрадировать его в США, сообщает в четверг Bloomberg.

"Мы будем оспаривать экстрадицию и бороться с ней", - заявила адвокат Дж.Ассанжа Дженнифер Робинсон.

По сообщению американских СМИ, адвокат также рассказала, что защита требует медицинской помощи для Дж.Ассанжа после продолжительного проживания в посольстве Эквадора, где у него, в частности, не было возможности выйти на улицу.

"Мы направили запрос, чтобы ему обеспечили медицинскую помощь, ему отказывали в медицинской помощи в последние семь с половиной лет", - заявила адвокат.

Адвокат также отметила, что арест Дж.Ассанжа в Лондоне создает опасный прецедент для журналистов в США.

"Этот прецедент означает, что любого журналиста могут экстрадировать для дальнейшего судебного преследования в США за то, что он опубликовал правдивую информацию о США", - сказала Дж.Робинсон.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

Теги: #экстрадиция #ассанж #wikileaks
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