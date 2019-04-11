ЦИК утвердила смету расходов на 2-й тур президентских выборов на заграничных избирательных участках

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила смету расходов на подготовку и проведение повторного голосования 21 апреля на президентских выборах для нужд участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков.

Общая сумма для этих нужд составит 13 млн 689,5 грн., сообщила пресс-служба ЦИК.

Как сообщалось, в первом туре 31 марта на заграничных избирательных участках приняли участие более 53 тыс. граждан Украины, в 2014 году - почти 73 тыс.