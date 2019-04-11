Подозреваемый экс-нардеп Крючков будет экстрадирован в Украину на следующей неделе – источник

Подозреваемый в хищении средств подконтрольных государству облэнерго экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков будет экстрадирован в Украину на следующей неделе, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

По информации собеседника, Д.Крючков прибудет в аэропорт "Борисполь" понедельник, 15 апреля.

Ранее в этот день руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский также сообщил, что Д.Крючков в ближайшее время будет экстрадирован в Украину.

"В ближайшее время мы ожидаем экстрадиции из Германии одного из этих подозреваемых, который находился в розыске, и будем с ним проводить необходимые следственные и процессуальные действия с целью завершения расследования, и в случае согласования с прокуратурой, направления обвинительного акта в суд", - сказал он в ходе "круглого стола".

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" в вышедшей 28 марта передаче утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

В Германии 14 июля 2018 года был задержан Д.Крючков, подозреваемый в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". Вскоре его выпустили под залог в RUR100 тыс., однако затем он согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Генеральная прокуратура направила запрос в Германию на экстрадицию Д.Крючкова.