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18:35 11.04.2019

Подозреваемый экс-нардеп Крючков будет экстрадирован в Украину на следующей неделе

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Подозреваемый экс-нардеп Крючков будет экстрадирован в Украину на следующей неделе

Подозреваемый в хищении средств подконтрольных государству облэнерго экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков будет экстрадирован в Украину на следующей неделе, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

По информации собеседника, Д.Крючков прибудет в аэропорт "Борисполь" понедельник, 15 апреля.

Ранее в этот день руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский также сообщил, что Д.Крючков в ближайшее время будет экстрадирован в Украину.

"В ближайшее время мы ожидаем экстрадиции из Германии одного из этих подозреваемых, который находился в розыске, и будем с ним проводить необходимые следственные и процессуальные действия с целью завершения расследования, и в случае согласования с прокуратурой, направления обвинительного акта в суд", - сказал он в ходе "круглого стола".

 

Теги: #крючков #украина #суд #сап
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