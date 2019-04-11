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18:24 11.04.2019

Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков

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Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков

В период времени с начала суток четверга до 18.00 боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, из них трижды - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, вследствие чего восемь украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 четверга, опубликованной на странице пресс-центра операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук.

Теги: #ранения #оос #боевики #украина #донбасс
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