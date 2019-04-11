Британский суд 2 мая начнет обсуждать вопрос экстрадиции Ассанжа в США

Суд в Великобритании в мае начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщают в четверг британские СМИ.

Ожидается, что первое заседание по этому вопросу состоится 2 мая. Дж.Ассанж будет участвовать в нем в режиме видеоконференции.

В Вестминстерском магистральном суде в четверг признали основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году, сообщают британские СМИ.

Судья Майкл Сноу пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона. Не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог. Теперь британским судебным властям предстоит определить, какое наказание следует вынести Дж.Ассанжу.

Это дело передано в коронный суд, который и вынесет приговор. Максимальный срок, который может грозить Дж.Ассанжу по этому делу, составляет один год тюремного заключения.

Дата следующего заседания по делу о неявке Дж.Ассанжа в суд будет объявлена позже.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.