Рада может принять в целом законопроект о финансировании противоминной деятельности 23 апреля

Верховная Рада Украины после завершения работы над языковым законопроектом в следующий пленарный вторник приступит к работе над законопроектом об усовершенствовании механизмов финансирования противоминной деятельности, прогнозирует глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Есть такой настрой, чтобы сразу первым вопросом после принятия закона о языке поднимать вопрос и голосовать. Именно потому, если у членов комитета нет серьезных предостережений, я буду просить секретариат оформлять необходимые документы…Не исключаю, что во вторник, 23 числа, этот законопроект будет вынесен на голосование за основу и в целом", - сказал С.Пашинский в комитете в среду.

В среду на комитете, повестка дня которого включала и данный законопроект №10180, не собрался кворум.