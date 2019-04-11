События

15:42 11.04.2019

Кабмин назначил Улютина замгоссекретаря правительства

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Кабмин назначил Улютина замгоссекретаря правительства

Кабинет министров Украины назначил Дениса Улютина заместителем государственного секретаря правительства.

"Назначить Улютина Дениса Валерьевича заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжении правительства №255 от 10 апреля.

Д.Улютину установлен испытательный срок продолжительностью два месяца.

Теги: #украина #кабмин
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