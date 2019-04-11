Кабмин назначил Улютина замгоссекретаря правительства

Кабинет министров Украины назначил Дениса Улютина заместителем государственного секретаря правительства.

"Назначить Улютина Дениса Валерьевича заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжении правительства №255 от 10 апреля.

Д.Улютину установлен испытательный срок продолжительностью два месяца.