Ассанжа арестовали в том числе по запросу США

В лондонской полиции в четверг сообщили, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанжа был арестован в том числе из-за запроса США об его экстрадиции.

"Джулиан Ассанж в том числе арестован по ордеру властей Соединенных Штатов об его экстрадиции. Он остается под стражей в центральном участке полиции Лондона", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте Скотланд-Ярд в Twitter.

Ранее в Wikileaks уже заявляли, что Дж.Ассанж арестован с целью экстрадиции в США.

Адвокат Дж.Ассанжа Дженнифер Робинсон в Twitter подтвердила, что ее подзащитный задержан "не только за нарушение условий освобождения под залог, но и в связи с запросом США об экстрадиции".

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, "произойдет в кратчайшие сроки".

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Мать арестованного основателя Wikileaks Кристин Ассанж заявила, что ее сын, по-видимому, предстанет перед британским судом в течение следующих суток.

"Я только что говорила с одним из адвокатов Джулиана. Джулиан, по всей видимости, предстанет перед магистратским судом Великобритании в течение 24 часов. Великобритания, скорее всего, будет добиваться максимального срока тюремного заключения в 12 месяцев", - написала она в четверг в своем аккаунте в Twitter.

"Мы, как всегда, сосредотачиваемся на том, чтобы остановить экстрадицию в США! Так что давайте начнем", - добавила она.