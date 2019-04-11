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14:52 11.04.2019

СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

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СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, завербованного РФ.

"9 апреля этого года контрразведчиками под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины - сотрудник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области", - сказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк на брифинг в четверг в Киеве.

Он рассказал, что украинский полицейский был завербован на территории г.Белгород РФ кадровым офицером Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ на основе лояльного отношения к политике РФ.

"Нами также установлено, что этот российский военный разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в составе оперативных групп ГУ ГШ ВС РФ и активно формировал агентурные сети из числа граждан Украины для выполнения ими различного рода разведывательно-подрывных задач против нашего государства", - добавил В.Настюк.

По его словам, сотрудник Нацполиции использовал свое служебное положение для сбора и передачи своему российскому куратору секретной информации от МВД и Нацполиции, а также сведений о дислокации и мобилизации военных подразделений и силовых структур на территории Харьковской области.

"В ходе проведения обыска по месту жительства полицейского обнаружены и изъяты доказательства его шпионской деятельности и связи с офицером российской военной разведки", - сказал В.Настюк.

Представитель Департамента контрразведки рассказал, что этот полицейский также собирал информацию о патриотически настроенных жителях Харьковского региона.

Задержанный уведомлен о подозрении о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги: #сбу #украина #полиция #харьков #россия
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