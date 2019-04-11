Украинские суда будут проходить через Керченский пролив

Украина будет осуществлять проход через Керченский пролив, заверил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и нашей территории", - сказал он журналистам в четверг в кулуарах Киевского форума по безопасности.

С.Полторак добавил: "Проходить мы будем тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнёров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так".