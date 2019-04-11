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13:37 11.04.2019

В Еврокомиссии уверены, что Украина сможет избавиться от экономической зависимости от транзита российского газа

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В Еврокомиссии уверены, что Украина сможет избавиться от экономической зависимости от транзита российского газа

В Европейской комиссии считают, что Украина способна избавиться от экономической зависимости украинского бюджета от платежей за транзит российского газа через территорию страны в страны Европейского Союза и, развить свой собственный потенциал и стать настоящим международным игроком на энергетическом рынке.

Такое мнение в четверг в Брюсселе в ходе конференции, посвященной вопросам безопасности ЕС в сфере энергетики, высказал заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт (Klaus-Dieter Borchardt). Перед этим, открывая конференцию, исполнительный директор НАТ "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в случае введения в действие газопровода "Северный поток-2" транзит российского газа через территорию Украины больше не будет нужен, что приведет к тому, что украинский бюджет потеряет около 4% ВВП.

"Что я хотел бы сказать Украине, и господин Витренко упомянул о финансовом аспекте: да, нам нужен транзит, и мы будем делать все, что в наших силах, чтобы сделать этот транзит (через Украину - ИФ) как можно долгосрочным, но я бы также сказал украинской стороне – не основывайте ваше экономическое будущее на транзитном контракте с Россией. Концентрируйтесь на ваших собственных сильных сторонах в энергетической системе, потому что у вас в Украине есть огромный потенциал стать настоящим международным энергетическим экспортером, энергетическим игроком с ресурсами, которые у вас есть", - убежден К.-Д.Борхардт.

При этом он отметил, что в Украине уже "многое делается", чтобы увеличить добычу газа. "Вы должны также думать, чтобы в среднесрочной перспективе избавиться от финансовой и экономической зависимости, которая у вас есть по причине транзита. Думайте об украинском будущем в энергетической системе, потому что у вас есть потенциал стать независимыми от России", - подчеркнул представитель ЕК.

Говоря о состоянии отношений ЕС с РФ в вопросах поставок энергоносителей, он констатировал, что европейской стороне от российской "не хватает взаимодействия в отношении нашего собственного интереса".

"Что мы видим в нынешних отношениях с Россией в энергетическом секторе в целом, это то, что есть монолитный блок с российской стороны, который основывается исключительно на российском интересе. Это не то, что ты можешь ожидать от переговоров, где интересы должны быть сбалансированы. Мы много раз говорили российской стороне о том, что они должны принимать во внимание наши интересы", - подчеркнул К.-Д.Борхардт.

Теги: #газ #еврокомиссия #россия #украина #ес
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