Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток четверга, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано уже шесть вражеских вооруженных провокаций, две из которых состоялись с применением минометов, ранены трое украинских военных, сообщил на брифинге представитель Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, еще ночью один час продолжался обстрел вблизи н.п. Водяное, противник применил автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Вторая вооруженная провокация со стороны противника произошла около 7.00 утра на подступах к Катериновки. Там враг выпустил шесть мин 82 калибра со стороны н.п. Молодежное.

В 7.20 российско-оккупационные войска открыли мощный огонь в сторону защитников Павлополя. "Бой длился почти два с половиной часа, противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открыли плотных огонь из дежурных огневых средств", - сказал спикер Минобороны.

С 9.20 до 10.00 зафиксировано два прицельных враждебные обстрелы в районе Авдеевки, где противник применил автоматические гранатометы.

Кроме того российско-оккупационные войска повторно обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия защитников с. Водяное.

"С начала текущих суток, в результате вражеского огня получили ранения трое украинских защитников, которым безотлагательно была оказана медицинская помощь", - сказал А. Мотузяник.