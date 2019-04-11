Во Львове пятеро детей госпитализированы с пищевыми отравлениями, их детсад приостановил работу

Пятеро детей, воспитанников одного детского сада во Львове, госпитализированы с пищевыми отравлениями, сообщает главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) во Львовской области.

"Установлен факт госпитализации 5-х воспитанников яслей-детсада №168 Львовского горсовета… Один ребенок находится на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

У четырех детей установлен диагноз "острая кишечная инфекция", а у двоих детей – "острая кишечная инфекция" и "ротавирусный энтерит". Состояние всех больных – средней тяжести.

В настоящее время время детсад приостановил работу, начато эпидрасследование причин возникновения вспышки.