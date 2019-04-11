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11:24 11.04.2019

Насиров проиграл суд кардиологу, дававшему показания о его здоровье, и должен выплатить ему компенсацию

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Насиров проиграл суд кардиологу, дававшему показания о его здоровье, и должен выплатить ему компенсацию

Суд отказал в удовлетворении иска экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова к кардиологу Максиму Соколову, который по обращению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) давал показания о состоянии здоровья Р.Насирова на суде в 2017 году.

"Насирову отказали в удовлетворении иска: он хотел 2 миллиона гривень возместить - с медицинского учреждения и самого врача Соколова… Сам Насиров обязан заплатить врачу Соколову 13 тысяч гривень компенсации", - сообщается в микроблоге Центра противодействия коррупции в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, ранее Р.Насиров требовал от М.Соколова возмещение в 1 млн грн. Шевченковский районный суд Киева в декабре 2018 года отказал ему в удовлетворении этого иска.

Теги: #цпк #украина #насиров
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