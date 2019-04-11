Дело Савченко-Рубана снова направлено в Киевский апелляционный суд

Дарницкий районный суд Киева удовлетворил заявление адвоката экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентина Рыбина об отводе коллегии судей, дело по обвинению народного депутата Надежды Савченко и В.Рубана направлено в Киевский апелляционный суд.

"Дарницкий районный суд г.Киева удовлетворил отвод всей коллегии и теперь дело Надежды Савченко и Владимира Рубана снова едет в Киевский апелляционный суд!!!" - написал адвокат В.Рыбин на своей странице в Фейсбуке в четверг.